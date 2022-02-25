В Киеве после очередной воздушной тревоги жители собрались в подземке, чтобы переждать возможный авиаудар со стороны российских военных. На станции метро Дворец Украина родители установили детям самодельный кинотеатр прямо на перроне. Малышам крутят мультики, чтобы как-то отвлечь их от тревожных новостей.

Школьники устроились вокруг проектора и смотрят "Алладина". Что интересно, мультик транслируют на русском языке. По всей видимости, проблем на почве языка это не создаёт.

Как писала "Страна", журналисты и телеведущие Рады вещают из бункера после предупреждения об авиационном ударе по Киеву. Тем более, что после одного из таких авиаприлётов со стороны российских военных погибли четверо мирных жителей и 15 были ранены.

В столице опустели не только улицы, но и продуктовые магазины. Те из них, которые продолжают работать, остались без главных позиций - хлеба и воды.

Как писала "Страна", 24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.