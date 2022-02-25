Сегодня, во второй день военного противостояния между российскими и украинскими войсками, некоторые телеканалы ведут вещание из бункера или убежища.

В частности, это телеканал "Рада" и "Украина 24".

По словам телеведущей, журналисты вынуждены вести эфир в новых реалиях. "Еще раз хочу вам сообщить, что в настоящее время мы ведем свой эфир с по сути бункера, потому что условия такие сложились. В Украине война, в Киеве, я уверена, что и в других городах (мы об этом сообщаем) звучат тревожные сирены, поэтому люди вынуждены просто прятаться где-то. Прятаться от того, что происходит в стране, от агрессии российской, от Владимира Путина, от его войска", - сказала ведущая, сидя за столом в подземном паркинге.

Тем временем в Киеве сообщили об угрозе авиаудара и призвали всех жителей спрятаться в ближайших укрытиях.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.