Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву. Об этом сообщает CNN.

Также известно, что Зеленский принял участие в экстренном саммите Европейского союза "из подвала или бункера"

"Он сидел в чем-то похожем на подвал или бункер. Он рассказал нам о ситуации в Украине. И когда мы прощались, мы все знали, что не очевидно, что мы когда-либо снова увидимся. Все зависит от того, как будут развиваться события следующих нескольких дней", - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.