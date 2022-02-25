СМИ сообщили о вывозе Зеленского "в бункер". Из него он провел участие в саммите ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву. Об этом сообщает CNN.
Также известно, что Зеленский принял участие в экстренном саммите Европейского союза "из подвала или бункера"
"Он сидел в чем-то похожем на подвал или бункер. Он рассказал нам о ситуации в Украине. И когда мы прощались, мы все знали, что не очевидно, что мы когда-либо снова увидимся. Все зависит от того, как будут развиваться события следующих нескольких дней", - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
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