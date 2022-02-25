Итак, ночью Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Это логично вытекало из введенного вчера утром военного положения.

Разобрались, как теперь будут забирать в армию украинцев.

Что говорится в указе Зеленского

Сайт президента, где опубликован текст документа, на данный момент не открывается. Но отдельные сведения о нем опубликованы на сайте Кабмина.

Там говорится, что мобилизация вводится на 90 дней - то есть, три месяца.

Предполагается призыв как резервистов, так и военнообязанных. То есть не только тех, кто уже служил, но и вообще всех, кто стоит на учете в военкомате и признан годным к службе в военное время. А также тех, кто еще не встал на учет.

Из Украины уже запрещен выезд всех мужчин от 18 до 60 лет.

Кроме массового призыва, планируется "привлечение транспортных средств для обеспечения нужд военных формирований Украины".

Как будут призывать?

В первую очередь мобилизуют оперативный резерв.

Оперативный резерв – это бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.

При необходимости первую очередь поддерживает вторая очередь оперативного резерва — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Далее, если есть потребность – вызывают мобилизационный резерв. В него входят военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Далее, при потребности, мобилизация распространяется на общественный резерв — остальных граждан, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований в особый период.

Что говорит закон о мобилизации

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" перечисляются следующие меры, которые касаются граждан.

Во-первых, их должны направлять в военкоматы по спискам с предприятий, где они работают. Составление таких списков возлагается на директоров.

Во-вторых, должны являться в военкоматы по повестке. Это важный момент. То есть приходить туда без официального и адресного вызова не обязательно.

В-третьих, они обязаны "предоставлять... здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям".

За это впоследствии обещают компенсацию.

В-четвертых, те, кто не получил повестку, могут привлекаться к общественным работам, которые имеют оборонительный характер (то есть, рыть окопы, но не подметать улицы).

Речь идет о тех, кто находится в запасе - то есть о военнообязанных. Иными словами, пенсионеров или женщин, которые не стоят на учете в военкомате, на общественные работы мобилизовать не могут.

В-пятых, приписанным к военкоматам военнообязанным запрещается менять место жительства.

При этом важно понимать, что всеобщая мобилизация может проводиться и поэтапно. Например, сначала будут призывать резервистов, и только потом - всех остальных.

Также могут призывать не всех, а только определенные военные специальности. Это уже решает Минобороны - и пока подробностей по этому поводу не публиковалось.

Пока информации о том, что мужчин в Киеве или других городах задерживают на улице для препровождения в военкомат, нет.

А в Сети многие пишут, что в территориальных центрах комплектования сейчас и без всеобщей мобилизации неразбериха из-за работы с теробороной, куда многие пошли записываться.

Кому дадут освобождение

Под мобилизацию не подпадают следующие круги населения: