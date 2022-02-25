Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом сообщает соответствующий документ на сайте президента Украины.

"Объявить и провести всеобщую мобилизацию", - говорится в документе.

Такое решение, как сказано в указе, принято "в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

В указе сообщается о том, что мобилизацию необходимо провести в течение 90 дней.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин начал "военную операцию" на территории Украины. "Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты", - заявил Путин.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский потребовал от лидеров стран Европейского Союза ввести действительно жесткие санкции против России - отключить от SWIFT и наложить эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Мы внимательно следим за развитием событий вокруг Украины в обновляемом материале.

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