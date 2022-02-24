Украина удержала линию обороны на востоке, враг отброшен - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина удержала линию обороны на востоке. По его словам, армия, Нацгвардия, пограничники держат оборону везде, где враг пытается прорваться.
Об этом Резников заявил в видеообращении к украинцам.
"План врага сломать нас не сработал. Украина бьется и бьется успешно. ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию. На востоке линию обороны мы удержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли шесть самолетов, два вертолета, пять танков", - сказал он.
Резников заявил, что уже поговорил с зарубежными коллегами, по его словам, у Украины будет больше оружия и больше средств защиты.
"Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны. Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Больше ничего не нужно", - сказал министр обороны.
Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.