Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина удержала линию обороны на востоке. По его словам, армия, Нацгвардия, пограничники держат оборону везде, где враг пытается прорваться.

Об этом Резников заявил в видеообращении к украинцам.

"План врага сломать нас не сработал. Украина бьется и бьется успешно. ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию. На востоке линию обороны мы удержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли шесть самолетов, два вертолета, пять танков", - сказал он.

Резников заявил, что уже поговорил с зарубежными коллегами, по его словам, у Украины будет больше оружия и больше средств защиты.

"Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны. Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Больше ничего не нужно", - сказал министр обороны.

Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

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