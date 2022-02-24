В Офисе президента заявили, что предприятия и банковская система, а также АЭС, ГЭС и магистрали работают в штатном режиме.

Об этом на брифинге заявил советник Офиса президент Михаил Подоляк.

По его словам, все предприятия работают в штатном режиме, кроме тех, которые атаковала РФ.

Также Подоляк заявил, что банковская система в Украине работает в штатном режиме, введены лимиты до 100 тысяч гривен на снятие. По его словам, были перебои с оплатой картой за товары и услуги, но это локальные проявления кибератак.

АЭС и ГЭС, как заявляют в Офисе президента, работают, там усилена охрана несколько недель назад, сегодня также охрана усилена.

Также Подоляк заявил, что большие магистрали работают в штатном режиме, есть некоторая перегрузка в западном направлении. По его словам, курсируют поезда в направлениях на запад и в центр, есть эвакуационные поезда из Луганской и Донецкой области. В целом УЗ работает в чрезвычайном режиме. Некоторые поезда на восток отменены

Подоляк заявил, что заправки столнулись со спекулятивным спросом, поэтому есть дефицит топлива

Что касается продуктов, по словам Подоляка, в крупных сетях супермаркетов складские запасы есть на 15 дней. Ситуация может измениться из-за спекулятивного спроса, но в ближайшее время будут приняты меры.

Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

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