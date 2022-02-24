Польша отменила все коронавирусные ограничения для украинцев. Таможня работает в штатном режиме.

Вместе с тем, власти Польши разворачивают в двух регионах страны на границе с Украиной пункты приема беженцев. По данным ТАСС, которое ссылается на заместителя министра внутренних дел республики Павла Шефернакера, "в течение ближайших нескольких часов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах у польско-украинской границы появятся распределительные пункты".

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

Мы также писали, что Арестович заявил о гибели более 40 украинских военных из-за обстрелов.

Кроме того, сообщалось, что в результате вражеского обстрела жилого дома в Чугуеве погиб ребенок.

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