Российский певец Валерий Меладзе выступил с обращением относительно начала обстрелов украинской инфраструктуры, которые начались утром 24 февраля 2022 года.

"Сегодня произошло то, что не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудить и расставит все по местам. Но сегодня я хочу попросить вас. Я умоляю прекратить военные действия и сесть на стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дам язык, все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", — сказал артист, видеообращение которого публикует телеграм-канал "Политика Страны". Отметим, что на глазах у певца при этом были слезы.

Ранее Погранслужба Украины сообщила, что военная техника РФ нарушила границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.

В Украине введено военное положение.

Напомним, сегодня, по словам Путина, началась "военная спецоперация России". Все подробности — в обновляемом материале "Страны".