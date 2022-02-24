Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации, но не предприняло никаких шагов.

Об этом сообщает БелТА.

"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины - Ред.) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним".

Вы ему от меня предложили, что после встречи с Президентом Путиным наш Президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву.

Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" - заявил Лукашенко.

Лукашенко считает, что Киев должен пойти на уступки требованиям Москвы. При этом он заявляет, что для переговоров Москвы и Киева нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления ее в НАТО и прекращение боев на Донбассе.

Напомним, в Украине ввели военное положение после того, как рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

Лукашенко заявил ранее сегодня, что сам предложил Путину оставить на территории республики некоторое количество российских военных

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