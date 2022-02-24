Президент Беларуси Александр Лукашенко сам предложил главе РФ Владимиру Путину оставить на территории республики некоторое количество российских военных. Об этом рассказал сам Лукашенко.

"Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск - Ред.) оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их", - рассказал Лукашенко.

По его словам, Путин согласился на это предложение.

Подчеркиваю, что он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", - заявил Лукашенко.

Также он привел и другие подробности разговора с Путиным по ситуации в Украине.

"Он (Путин - Ред.)подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операция однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", - - заявил Лукашенко.





Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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