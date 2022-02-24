ВСУ заявили о пяти сбитых самолетах России в Луганской области. В Минобороны РФ это опровергают
Сухопутные силы ВСУ заявили, что 24 февраля в Луганской области были сбиты 5 самолетов и 1 вертолет РФ.
Об этом говорится в сообщении Сухопутных сил в Facebook.
"По предварительной информации, в Луганской области были сбиты 5 самолетов и 1 вертолет России", - говорится в сообщении.
О том, что украинские военные заявили, что ПВО сбили российский самолет на востоке Украины, также пишет Reuters. В Минобороны РФ эту информацию отрицают.
"Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя. Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", - заявили в Минобороны РФ.
"Помимо реальной войны началась война информационная. ВСУ заявляют, что сбили 5 российских самолётов. Россия опровергает и заявляет, что подавила систему ПВО Украины.
Россия говорит о том, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским войскам. Украина говорит, что оказывается сопротивление по всей линии границы. И захвачены пока только два населённых пункта в Луганской области.
На самом деле достоверной картины пока нет.
Понятно лишь следующее:
- нанесены ракетные удары по военный аэродромам, складам и прочим объектам по всей территории страны,
- российские сухопутные войска в ряде мест (в том числе и со стороны Беларуси) заходят в Украину", комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".
"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.