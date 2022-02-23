На Донбассе продолжаются обстрелы. "ЛДНР" и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвиняют друг друга в многократных нарушениях режима прекращения огня. В "ЛДНР" за минувшие сутки насчитали более сотни обстрелов, в ВСУ - 96. По данным штаба ООС, ситуация, по состоянию на утро среды, продолжает оставаться напряженной.

В штабе ООС насчитали 96 обстрелов в течение суток 22 февраля. ВСУ заявляют, что противник применял "Грады" (в том числе и 6 раз из них было обстреляно Счастье), танки, артиллерию и минометы.

По информации штаба, в результате обстрелов один украинских военнослужащий получил осколочные ранения несовместимые с жизнью, еще один военный получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевые травмы.

Также в штабе ООС заявляют, что обстрелы не прекратились и сегодня. С начала текущих суток ВСУ зафиксировали 15 обстрелов.

В то же время "представитель ЛНР" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в Telegram-канале заявил о 114 обстрелах за сутки 22 февраля. По его словам, было выпущено 1115 снарядов. Также в "ЛНР" заявляют о трех погибших в результате обстрелов: двух мирных жителях и военнослужащем. Мирошник сообщил, что разрушены восемь жилых домов.

В "Народной милиции ДНР" заявляют, что за сутки 22 февраля ВСУ совершили 65 обстрелов и выпустили 512 снарядов. Также в "ДНР" утверждают, что в результате погибли трое мирных жителей, а четверо военнослужащих получили ранения.

В "Народной милиции" также обвиняют ВСУ в том, что впервые с мая 2018 года они применили реактивную артиллерию и разместили танки вблизи населенного пункта Воздвиженка.

Напомним, после признания Путиным независимости "ЛДНР" в Донецке и Луганске прекратились обстрелы и установилась тишина.

После этого ситуация вновь обострилась и в "ДНР" заявили о ракетном обстреле Донецка и применении "Градов".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.