Сегодня, 22 февраля, в "ДНР" продолжают обвинять в обстрелах Донецка Вооруженные силы Украины. В "республике" заявили, что украинские войска впервые с 2018 года применили БМ-21 "Град", выпустив пять ракет по Донецку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "представительство ДНР в СЦКК".

Отметим, что в Киеве отрицают, что украинская армия ведёт обстрелы "ЛДНР" и обвиняют в обстрелах противника.

Напомним, обострение на Донбассе началось утром 17 февраля и с тех пор со стороны "ЛДНР" и России неоднократно звучали обвинения ВСУ в обстрелах. При этом украинская сторона их отрицала, как и опровергала наличие планов по наступлению.

Вчера, 22 февраля, президент России Владимир Путин признал независимость и суверенитет "ЛНР" и "ДНР", одобрив ввод в "республики" российских войск. Ввод на территорию неподконтрольного Донбасса российской армии подразумевают и договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией, которые ратифицировали "парламенты" "ДНР" и "ЛНР".

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили, что Россия гарантирует безопасность "ЛДНР".

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге: