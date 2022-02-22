Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует обеспечение безопасности для "ЛНР" и "ДНР", независимость которых признала Москва.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми "государствами", в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", - сказал Лавров.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости суверенитете и независимости "ЛНР" и "ДНР". Среди прочего, он поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

Сегодня "парламенты" и "ДНР", и "ЛНР" ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией. Договоры подразумевают ввод на территорию "республик" российской армии.

Как сообщил "депутат парламента ДНР" российские войска уже зашли на территорию "ЛДНР". За тем, как развиваются события после признания Москвой "ЛДНР" мы следим в обновляемом материале.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге: