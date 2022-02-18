Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о том, что прогнозы Запада о том, когда надо ждать "вторжения" России в Украину, вызывают улыбку.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "RT".

"Это (заявления Запада о "вторжении" - Ред.) вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно "извергают" прогнозы, заклинания", - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства также напомнил, что издание "Politico" уже несколько раз меняло дату "вторжения".

"Теперь анонсирует 20 февраля. Одновременно глава Форин офиса Элизабет Трасс сказала, что "вторжение" может последовать в любой момент в течение многих месяцев. Они уже "отбивают" себе перспективу. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что "вторжение" - вопрос недель, а может быть и дней. Знаем, что Госдеп доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать "вторжения" до конца февраля", - добавил Лавров.

По его словам, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг при этом заявляет, что у НАТО нет данных о стопроцентной вероятности "нападения".

"Параллельно форин офис заявляет: "Что бы ни происходило, надо быть настороже". Мол, даже если Россия отведет войска, угроза не пропадет. Они закладывают "кирпичики" на будущее, - пояснил глава МИД РФ. - Закончатся учения - войска вернутся в казармы. Процесс уже идет, они это видели, но "забивают" тему на "веки вечные": "Даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза все равно исходит", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, западные СМИ анонсировали день "вторжения" на 16 февраля, однако оно не произошло. После этого в Госдепе США заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Также мы писали, что в Белом доме заявили, что Россия увеличила военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 000 человек.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в Украине оправдывают фейки Запада о "вторжении России".