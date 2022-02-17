Издание Politico, которое ранее писало о "вторжении России" 16 февраля, теперь называет новые "временные рамки, за которыми действительно стоит следить". Речь идет о времени после 20 февраля.

Об этом идет речь в статье Politico от 16 февраля.

"Важно, что высокопоставленные помощники Байдена никогда публично не заявляли, что 16 февраля будет определенным днем вторжения — только то, что наращивание войск президентом России Владимиром Путиным означало , что нападение может произойти "в любое время" и, возможно, до завершения Олимпиады", - уверяет Politico.

Издание, ссылаясь на "аналитиков" пишет, что "одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат".

"Время после 20 февраля всегда было более важным. Мы посмотрим, что тогда сделают российские силы", - цитирует издание "эксперта по российским вооруженным силам" Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

Именно тогда должны завершиться крупнейшие военные учения, после которых лидеры в Москве и Минске пообещали, что российские войска отправятся домой, пишет Politico.

Кофман заявил, что действия российских войск после 20 февраля помогут понять истинные намерения Путина.

"Есть еще одна причина, по которой 20 февраля имеет большое значение: в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности", - пишет издание.

Кроме того, 20 февраля также является последним днем зимних Олимпийских игр в Пекине, что по версии Politico, "наводит некоторых на мысль, что Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина".

Напомним, западные СМИ анонсировали день "вторжения" на 16 февраля, однако оно не произошло. После этого в Госдепе США заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Также мы писали, что в Белом доме заявили, что Россия увеличила военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 000 человек.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в Украине оправдывают фейки Запада о "вторжении России".