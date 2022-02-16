Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Уэнди Шерман заявила о том, что пока российские войска остаются у границ Украины, вторжение в нашу страну может произойти в любой момент.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Нас это (скопление более 100 тысяч российских военных у границ Украины, - Ред.) очень беспокоит. У России есть возможность начать вторжение в Украину в любой момент. Поэтому нам нужно увидеть деэскалацию – очевидную, подтвержденную, значительную. Мы должны увидеть, что россияне забрали свои войска", - сказала Шерман.

По ее словам, в случае вторжения в Украину Россия столкнется со скорым, серьезным и объединенным ответом на эти действия по обе стороны Атлантики.

Кроме того, Шерман не назвала четкой даты, когда переехавшее во Львов посольство США вернется в Киев.

"Решение перевести посольство США во Львов временное, диппредставительство вернется в Киев, когда это станет возможным", - заявила Шерман.

Напомним, вчера Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины.

Также Министерство обороны России заявило о выводе военной техники из Крыма после завершения учений.

Однако сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит признаков деэскалации рядом с границами Украины.

О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" разбиралась Олеся Медведева.