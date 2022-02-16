Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит призназнаков деэскалации рядом с границами Украины, несмотря на заявление Минобороны России о завершении учений и отводе войск.

Цитирует Столтенберга американское агентство Reuters.

"НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Альянс не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины, но считает, что их количество растет", - заявил генсек НАТО Столтенберг.

При этом он признал, что получает от России сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию.

Напомним, Министерство обороны России также заявило о выводе военной техники из Крыма после завершения учений.

Вместе с тем, министр обороны Великобритании заявил, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".

А Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны Российской Федерации по отношению к Украине на этой неделе. При этом он сослался на размещение военных вокруг Украины.

О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.