В НАТО не увидели признаков деэскалации вокруг Украины и заявили о росте количества российских сил у границы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит призназнаков деэскалации рядом с границами Украины, несмотря на заявление Минобороны России о завершении учений и отводе войск.
Цитирует Столтенберга американское агентство Reuters.
"НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Альянс не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины, но считает, что их количество растет", - заявил генсек НАТО Столтенберг.
При этом он признал, что получает от России сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию.
Напомним, Министерство обороны России также заявило о выводе военной техники из Крыма после завершения учений.
Вместе с тем, министр обороны Великобритании заявил, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".
А Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны Российской Федерации по отношению к Украине на этой неделе. При этом он сослался на размещение военных вокруг Украины.
О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.