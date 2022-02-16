Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопреки прогнозам Запада, Россия не планирует "вторжение в Украину" в среду. По его словам, эскалации ситуации не предвидится также на следующей неделе, через неделю, или в следующем месяце.

Об этом Чижов сказал в комментарии немецкому каналу Welt.



"Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду", - сказал Чижов.

Также, по его словам, обвинения в адрес России со стороны Запада не подкрепляются доказательствами.

"Когда вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае они являются клеветой", - заявил он.

Кроме того, по словам Чижова, страны Запада должны серьезно отнестись к тем проблемам безопасности, на которые указывает Москва.

"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это было бы в интересах всех жителей Европы, а также всех других народов мира", - сказал Чижов.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Чижов заявлял, что Россия не будет предпринимать никаких действий по Украине, если ее "не спровоцируют".

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