Постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ не будет предпринимать никаких действий по Украине, если Москву "на это не спровоцируют" и "не начнут убивать российских граждан".

Об этом пишет The Gurdian.

Он отрицает подготовку Россией наступления на Украину. По словам Чижова, численность сил РФ на границе с Украиной эквивалентна учениям "Запад-21" в сентябре 2021 года, "но тогда никто не сказал и слова".

В тоже время Чижов сказал: "если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, что мы ответим". По его словам, ответ будет, если российских граждан начнут убивать где-либо, в том числе в Донбассе.

Отметим, что Украина отрицает намерения начинать силовую операцию на Донбассе.

Напомним, "Страна" ранее рассказывала, что происходило последние сутки вокруг Украины в связи со слухами о "вторжении РФ".

Кроме того, мы писали, что Зеленский назвал "слугам народа" три "дружественные страны", которые нагнетают истерию с "вторжением".

Также в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева анализировала, какие есть четыре главных сценария развития ситуации с "вторжением России в Украину".