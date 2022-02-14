Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что нападение Владимира Путина на Украину может произойти в ближайшие двое суток.

"Уже в ближайшие 48 часов", сказал Джонсон, выступая на телевидении во время своей поездки по Шотландии.

"Это очень, очень опасная и сложная ситуация. Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад".

Он добавил, что вторжение в Украину будет "катастрофой для России".

"Я думаю, что все европейские страны должны сделать сейчас, так это убрать "Северный поток" из кровотока", имея в виду строящийся в настоящее время подводный газопровод Россия-Германия", сказал Джонсон.

"Вытащите эту подкожную капельную подачу российских углеводородов, которая поддерживает жизнь многих европейских экономик", - образно отметил Борис.

"Нам нужно найти альтернативные источники энергии… и подготовиться к очень и очень серьезным экономическим последствиям для России", - сказал он.

Выступая всего за несколько минут до этого, официальный представитель премьер-министра заявил журналистам, что Великобритания "пока не видит никаких признаков того, что Россия отступит", а разведка "нарисовала довольно четкую картину" намерений Кремля.

"На границе с Украиной находится более 130 тысяч российских военнослужащих, и мы серьезно обеспокоены", - сказал он.

"Мы будем и впредь откровенно и открыто говорить о том, какими, по нашему мнению, являются намерения России… признаков деэскалации, как мы говорим, нет", - заявил он.

Представитель указал, что парламент может быть отозван, если вторжение произойдет во время перерыва, заявив, что, хотя эти разговоры еще не состоялись, "можно ожидать, что парламент захочет получить обновленную информацию и высказать свое мнение".

Между тем, завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное "вторжению России". Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания заявил, что разведка не видит угроз вторжения России в Украину в ближайшее время, о чем говорят на Западе.

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