Премьер Великобритании Борис Джонсон, который недавно предположил, что ближайшие дни будут решающими в кризисе вокруг Украины, отправится в Европу, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО. Они будут посвящены теме вероятного конфликта между Украиной и Россией.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит пишет The Telegraph.

Джонсон поговорит с мировыми лидерами, а позднее на этой неделе отправится в страны Европы, "стремясь объединить западных союзников против угрозы российского вторжения" и выработать общую санкционную позицию в случае возможного "нападения Москвы на Украину".

По данным газеты, Великобритания считает, что Москва может вторгнуться в Украину "в любой момент", поскольку коммерческие авиакомпании начали отменять рейсы, а соседняя Польша предупредила о надвигающемся кризисе с беженцами.

"Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение в Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России. Все еще открыто окно возможности для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет предпринимать неустанные усилия вместе с нашими союзниками, добиваясь от России того, чтобы она отступила от края пропасти", - сообщили на Даунинг-стрит.

Напомним, "Страна" разбиралась, что пишут о "вторжении" России в Украину западные СМИ.

Также мы сообщали, что происходило в Украине вчера, за три дня до анонсированного американцами "вторжения".