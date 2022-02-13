Министерство обороны Канады заявило, что выводит из Украины "куда-то в Европу" часть своих военнослужащих в связи с угрозой вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Канады в воскресенье, 13 февраля.

По данным пресс-службы, передислокация канадских военных из Украины в другие страны Европы связана со сложной оперативной обстановкой, вызванной угрозой вторжения России.

Кроме того, в Минобороны заявили, что выводят своих военных временно.

"Перемещение персонала Объединенной оперативной группы - Украина (JTF-U) не означает окончания миссии, а позволяет переориентировать усилия, обеспечивая при этом безопасность представителей Вооруженных сил Канады", - уточнили в оборонном ведомстве.

В заявлении канадского министерства не назвали ни количество выводимых из Украины военных, ни страны, куда их передислоцировали.

Напомним, что Канада приостановила работу посольства в Киеве и перенесло свое представительство во Львов. По словам главы МИД Мелани Жоли, работа посольства будет возобновлена "как только позволит обстановка с безопасностью в Украине".

Ранее мы писали о том, что глава МИД Канады призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Также "Страна" сообщала, что британские военные инструкторы покидают Украину 12-13 февраля.