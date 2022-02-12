Американцам в Украине звонят из Государственного департамента США и просят немедленно покинуть Украину. Об этом сообщил журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер.

"Госдеп США звонит гражданам США сюда, в Украину, и говорит им, что они должны немедленно негативно покинуть страну. Это не автоматическое сообщение. На линии настоящий человек спрашивает, путешествовали ли люди. Кихарт (американский фотограв Пит Кихарт, - Ред.) только что получил такой звонок тут, в Киеве", - написал он.

Позже эту информацию подтвердил и сам фотограф.

"Только что мне звонил человек, который читал готовый текст, повторяя директиву американцам оставить Украину и спрашивала, покинул ли я уже страну. Ну, будьте в безопасности", - сказал он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

На фоне этого заявления американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации, а в Белом доме заявили о сокращении персонала посольства США в Украине.