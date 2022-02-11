Соединенные Штаты Америки решили пойти на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства в Украине и призвали всех американцев немедленно покинуть нашу страну.

Об этом заявил на совместном брифинге с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 11 февраля.

"Мы продолжаем сокращать численность нашего персонала в посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну. На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся в Украине американец должен уехать как можно скорее - в течение ближайших 24-48 часов", - добавил помощник президента США.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, нападение, вероятно, произойдет до 20 февраля.

При этом в Bloomberg назвали точную дату начала вторжения России в Украину. По данным агентства, это произойдет во вторник, 15 февраля.

Несмотря на это, Госдеп все еще планирует встречи официальных лиц России и США.

Так, завтра, 12 февраля, ожидаются телефонные переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.