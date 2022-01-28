Президент Украины высказал мнение по поводу эвакуации дипломатов из посольств в Украине англо-саксонских страны. Зеленский сравнил их с капитанами и сказал, что "Украина - не "Титаник".

Об этом Владимир Зеленский заявил в Facebook в прямом эфире пресс-конференции с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

"Эвакуация дипломатов - это ошибка для Украины. В такой ситуации все должны быть на месте. Даже в Мариуполе, где можно услышать выстрелы, греки никого не забрали. Это важный сигнал. Я считаю, что дипломаты должны быть тут. Это капитаны дипломатии. Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль, а я считаю, что у нас не "Титаник", - рассказал Владимир Зеленский.

Мы информировали, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эвакуацию дипломатов ряда стран. В ведомстве просят "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Напомним, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал граждан Америки покинуть Украину, хотя и не уверен во "вторжении Путина".

Ранее мы писали, что посольство США в Киеве призвало находящихся в Украине американских граждан "рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".

Также "Страна" сообщала, что МИД Германии обеспечивает возможность семьям немецких дипломатов при желании уехать из Украины.

Кроме того, мы информировали, что Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ. Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и эти планы для Украины были обновлены в связи с ростом напряженности.