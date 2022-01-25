Причин для эвакуации сотрудников посольств Нидерландов из Украины нет, но желающие покинуть страну могут это сделать в связи с возможным нападением России на украинские территории.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Вопке Хукстра, передает NOS.

Министр предложил дипломатам вместе с семьями добровольную эвакуацию.

"Это огромная дилемма, когда не хочется уходить слишком рано… Но также не хочется уходить и слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ", — сказал Хукстра после консультации с коллегами из ЕС в Брюсселе.

По словам главы ведомства, ситуация на украинской границе оценивается каждые несколько часов. Он добавил, что в зависимости от поступающих данных официальная позиция Нидерландов по эвакуации может измениться.

Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел назвало страны, чьи посольства эвакуируют из-за угрозы российского вторжения. Таких набралось четыре из почти полутора сотен представительств государств и организаций - США, Великобритания, Австралия и Германия.

Также мы приводили слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что сейчас нет необходимости в эвакуации сотрудников из Киева.