Главы Министерства иностранных дел (МИД) Европейского союза пришли к общему соглашению в том, что сейчас нет необходимости в эвакуации своих сотрудников из Киева.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины", - сказал он.

Европейский дипломат также добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал глав МИД ЕС о том, что речь также идет не об эвакуации из Украины, а о "возможности отъезда по желанию для неключевых сотрудников".

Между тем, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США из Украины и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") американских госслужащих из посольства в Киеве.

Кроме того, вслед за США об эвакуации дипломатов из Украины объявила Британия.

Также мы писали, что Австрия, Чехия и Дания подготовили планы эвакуации своих дипломатов из Украины. Они собираются применить их в случае обострения ситуации.

В свою очередь МИД Германии пока что сохраняет дипломатическое присутствие в Украине, однако при этом ведомство обеспечивает возможность родственникам немецких дипломатов выехать из нашей страны, если они этого хотят.

"Страна" подробно рассказывала, зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС.