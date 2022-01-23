Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не планируют вводить против России превентивные санкции еще до ее гипотетического вторжения в Украину, как об этом на днях попросил Владимир Зеленский.

Об этом этом госсекретарь рассказал в интервью CNN в воскресенье, 23 января.

Блинкен сообщил, что к жестким американским санкциям приведет "единственное дополнительное российское войско, которое войдет в Украину агрессивным способом". В то же время он отверг идею введения против РФ санкций сейчас, перед угрозой нападения.

"Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. Поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете сдерживающий эффект. Все то, что мы делаем, включая объединение с Европой, серьезные последствия для России, нацелено повлиять на расчеты президента Владимира Путина, сдерживание и их отказ от агрессивных действий, даже если мы в это время прибегаем к дипломатии", - заявил госсекретарь США.

Напомним, что глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель исключил введение "превентивных санкций" ЕС против России по ситуации вокруг Украины и заявил, что проект санкций готовится только на случай эскалации.

Также "Страна" сообщала, что в МИД России заявили о подготовке Западом информационного пространства для крупных провокаций вокруг Украины.