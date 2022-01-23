В Офисе президента считают, что "следует отнестись серьезно" к заявлению британцев о создании Россией "оккупационного правительства Украины" во главе с Евгением Мураевым.

Об этом Михаил Подоляк сообщил агентству Reuters в воскресенье, 23 января.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк признал, что среди украинцев есть сомнения относительно того, не является ли Мураев "слишком нелепой фигурой", чтобы Кремль выбрал его для руководства Украиной.

Однако он также заявил, что "ранее Россия уже поддерживала "второстепенных фигур" на руководящих должностях в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса", поэтому следует отнестись к этой информации как можно серьезнее".

"Отметим, что это заявление МИД Британии, как мы уже писали, имеет все признаки фейка. Поэтому слова представителя Офиса президента о необходимости к нему "серьезно отнестись" указывает на то, что Банковая хочет его использовать в своих политических интересах. Например, для давления на телеканал "Наш", собственником которого является Мураев", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании вчера объявило, что Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину". Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

Впрочем, Москва уже опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".

Также отверг обвинения британцев и сам Евгений Мураев.

"Страна" уже подробно писала почему информация о создании "оккупационного правительства" является, скорее всего фейком, который может быть использовать для зачистки политических сил, на которых вешают ярлык "пророссийских", а также для закрытия еще оставшихся оппозиционных телеканалов.