В посольстве Китайской Народной Республики в Москве заявили, что публикация Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является провокацией и фейком.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства КНР в субботу, 22 января.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией", - говорится в заявлении дипломатического представительства.

В посольстве добавили, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.

"Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений", - заявили в дипломатическом представительстве.

Напомним, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тоже жестко отреагировала на информацию агентства Bloomberg и назвала его "информационной помойкой".

Ранее мы писали, что по информации Associated Press, США не отправят свои войска в Украину даже в случае вторжения России.

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