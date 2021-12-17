В МИД КНР заявили, что Китай будет решительно защищать безопасность в мире на основе взаимопонимания, достигнутого президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, которые переговорили в онлайн-формате 15 декабря.

Об этом со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван Вэньбиня сообщает ТАСС.

"Мы продолжим действовать в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами КНР и России (...) и будем вносить активный вклад в постоянное поддержание всеобщей региональной и глобальной безопасности", - сообщил он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Китая с РФ и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Ван Вэньбиня, отдельные государства, стремясь установить свою гегемонию в мире, "пытаются создать новые военные объединения, что приводит к эскалации напряженности в регионе". При этом представитель внешнеполитического китайского ведомства добавил, что "Китай и РФ решительно против подобных действий".

Напомним, Владимир Путин провел онлайн-переговоры с Си Цзиньпином. Стороны объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Также в ходе беседы лидеры заявили, что ожидают личную встречу.

Также мы писали, что президент США Джо Байден и председатель КНР провели онлайн-встречу, на которой обсуждались отношения двух стран, а также ситуация в мире. Переговоры продлились более трех часов.