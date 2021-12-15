На фоне переговоров в Европе по Минским соглашениям президент России Владимир Путин в среду, 15 декабря, провел переговоры с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Трансляцию в YouTube вел канал "Россия 24".

Путин назвал лидера Китая "уважаемым другом" и выразил надежду, что в феврале, как и было договорено ранее, встретится с ним в Пекине на открытии Олимпиады.

Он также поблагодарил его за пришлашение на Олимпиаду в Китае.

Также Путин косвенно затронул и тему дипломатического бойкота Олимпиады со стороны США.

"Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения", - заявил он.

"Но понятно, что обсуждали наверняка не только и не столько Олимпиаду, но и отношения с Западом, с которым Путин в последнее время находится в активном переговорном процессе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе сегодняшних онлайн-переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина главы государств обсудят "агрессивную риторику НАТО и США", а также вопросы энергетики.