В среду, 15 декабря, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прилетела в Москву. Там она обсуждает Минские соглашения по Донбассу.

Об этом пишет "РИА Новости".

Разговор длился 40 минут, его детали не разглашают, но "РИА Новости", со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщает, что сегодня Донфрид должна встретиться еще и с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который курирует в Кремле вопрос переговоров в рамках Нормандской четвёрки по Донбассу.

Отметим, что вчера Карен Донфрид побывала в Киеве.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня обсудит Минские соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча пройдет в Брюсселе перед саммитом Восточного партнерства. Восточное партнёрство - это проект ЕС, цель которого развивать интеграционные связи Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Кроме того, мы сообщали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предварительно провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где также обсуждал Украину.