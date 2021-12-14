Во вторник, 14 декабря, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поговорила по телефону со свои российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили в том числе и ситуацию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ в своем Твиттер-аккаунте.

"Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого обмена мнениями. Территориальная целостность Украины не должна нарушаться. Нуждаемся в прогрессе в рамках нормандского формата", - сказано в сообщении.

Кроме того, среди тем разговора был безвизовый режим для молодых россиян и сотрудничество по водороду.

В пресс-службе российского МИД сообщили, что сторона РФ делала упор на необходимости предоставлений гарантий о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России.

"Новой главе МИД ФРГ были даны развернутые разъяснения о безальтернативности Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса и их выполнения Киевом, а также востребованности влияния в этой связи на власти Украины со стороны ФРГ как страны-участницы "нормандского формата"", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, немецкий представитель НАТО заблокировал передачу Украине уже купленных винтовок против дронов.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский считает, что Германия так поступает из-за страха перед Россией.