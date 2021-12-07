В преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом, которые пройдут сегодня, в Москве выразили обеспокоенность тем, что Киев "пытается провоцировать западных кураторов".

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

"Посмотрим, чем закончится разговор (президентов - Ред.), но у нас очень серьезную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов еще и провоцировать", - заявил он.

Кроме того, Лавров считает, что Киев все время меняет позицию относительно Донбасса и показывает разные "потоки сознания". Во время разговора лидеров государств, Кремль намерен четко изложить подходы о необходимости исполнения украинской стороной Минских соглашений.

"Американские коллеги пытаются выставить дело таким образом, будто Россия должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины, и при этом хвалят киевский режим за то, что он, видите ли, продлил в очередной раз закон об особом статусе и хорошо разрабатывает закон об амнистии", - сказал российский министр.

Напомним, в начале декабря Лавров заявил, что Украина концентрирует войска на Донбассе с одобрения Запада.

Также сообщалось, что Байден перед разговором с Путиным обсудил российско-украинские отношения с лидерами стран ЕС.