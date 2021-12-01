Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Марии Захаровой о 125-тысячной украинской группировке на Донбассе, то есть концентрации в регионе половины всего личного состава ВСУ.

Слова министра приводит Фейсбук возглавляемого им ведомства.

Лавров заявил, что информация о численности войск известна давно и Запад в курсе увеличения численности ВСУ в зоне конфликта.

"Эти данные появились довольно давно. Мы привлекали внимание ОБСЕ в лице его Специальной мониторинговой миссии, по линии двусторонних контактов с Германией, Францией и другими западными странами к тому, что украинское руководство активно посылает эшелоны с военнослужащими и тяжелыми вооружениями к линии соприкосновения. Сначала это объяснялось необходимостью ротации военнослужащих, находившихся там отведенное для них время. Как оказалось, туда подбрасываются дополнительные силы, а те, кого они должны были поменять, никуда не уезжают. Это тревожно. Думаю, что западные коллеги прекрасно об этом знают. Украина ничего не делает, не поставив их в известность и не получив поддержку", - сказал Лавров.

Он сообщил, что 2 декабря в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме поднимет эту тему в переговорах с западными коллегами.

"Поинтересуюсь, как они оценивают происходящее", - пообещал министр.

Напомним, с конца октября американская пресса настойчиво пишет о стягивании российских войск к границе с Украиной. Ее публикации подкрепляются озабоченностями и предупреждениями Вашингтона.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что обвинения в адрес России могут быть информационной завесой для подготовки Украины к силовому решению конфликта на Донбассе.