Профильный комитет Рады одобрил продление закона об особом статусе Донбасса

В среду, 1 декабря, комитет организации госвласти и местного самоуправления поддержал законопроект №6342 о продлении действия закона о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до конца 2022 года. Поддержал такое решение 21 депутат из 23 присутствующих.

Об этом сообщил народный депутат "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Нардеп добавил, что Верховная Рада должна успеть принять законопроект до конца 2021 года.

Напомним, "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса 24 ноября. Согласно текущей редакции закона, срок действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает 31 декабря 2021 года.

Закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления по украинскому законодательству.

То есть фактически закон не работает, так как выборы не прошли. Однако прекращение его действия означает де-юре выход Украины из Минских соглашений и открывает перспективу снятия санкций с России. А потому действие неработающего закона и продлевают каждый год.