Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры в "нормандском формате" состоятся только тогда, когда Киев выполнит все, о чем ранее договорились в Минских соглашениях.

Об этом Лавров заявил журналистам в четверг по итогам расширенного заседания коллегии ведомства, пишет РИА Новости.

"Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего - это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", - заявил Лавров.

Ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, а Запад, в свою очередь, потакает Киеву, который игнорирует Минские соглашения.

Кроме того, "Страна" писала о том, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который недавно заявил, что роль Москвы во внутриукраинском урегулировании подвергается искажению, сообщил, что эскалация ситуации в Черном море используется Киевом для изображения себя "жертвой российской агрессии".