Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что 12 ноября Франции не удастся избежать "серьезного разговора" об Украине. По его словам, именно при попустительстве Парижа и Берлина Украина игнорирует выполнение "Минских соглашений".

Об этом сообщает ТАСС.

"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского. У нас будет очень серьезный разговор на эту тему", - сказал Лавров.

Кроме того, он заявил, что "при попустительстве Франции и Германии в Киеве подрывают, и последовательно, в открытую, игнорируя все советы" и минские соглашения.

Также Лавров объяснил, почему Россия отказалась принимать участие во встрече глав МИД стран "Нормандской четверки", несмотря на настойчивые просьбы Франции:

"Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "Нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили".

Глава МИД РФ добавил, что сегодня у него запланированы переговоры "с коллегой из одного из дружественных государств". И об этом он проинформировал своего французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана. Поэтому сегодняшняя встреча была невозможна.

"Если этот аргумент не считается убедительным, тогда я еще раз повторю: наверное, манеры нужно восстанавливать - те, к которым мы привыкли в дипломатии и вообще в нормальном человеческом общении", - подытожил Лавров.

Завтра, 12 ноября, в Париже пройдет очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности вопросы стратегической стабильности в формате 2+2, в котором примут участие Министры иностранных дел и главы Минобороны России и Франции.

Напомним, "Страна" писала о том, что в октябре Париж и Москва подтвердили подготовку к скорой встрече глав МИД нормандской четверки. Такое заявление было сделано после телефонных переговоров Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Однако позже стало известно, что нормандская встреча глав МИД не состоится, поскольку министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отказался от участия в ней. В качестве причины источник "Интерфакса" назыал то, что предложения российской стороны не учли в подготовленном Францией и ФРГ проекте документа ко встрече.