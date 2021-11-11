Лавров анонсировал серьезный разговор с Парижем из-за игнорирования нарушений Киевом Минских соглашений
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что 12 ноября Франции не удастся избежать "серьезного разговора" об Украине. По его словам, именно при попустительстве Парижа и Берлина Украина игнорирует выполнение "Минских соглашений".
Об этом сообщает ТАСС.
"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского. У нас будет очень серьезный разговор на эту тему", - сказал Лавров.
Кроме того, он заявил, что "при попустительстве Франции и Германии в Киеве подрывают, и последовательно, в открытую, игнорируя все советы" и минские соглашения.
Также Лавров объяснил, почему Россия отказалась принимать участие во встрече глав МИД стран "Нормандской четверки", несмотря на настойчивые просьбы Франции:
"Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "Нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили".
Глава МИД РФ добавил, что сегодня у него запланированы переговоры "с коллегой из одного из дружественных государств". И об этом он проинформировал своего французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана. Поэтому сегодняшняя встреча была невозможна.
"Если этот аргумент не считается убедительным, тогда я еще раз повторю: наверное, манеры нужно восстанавливать - те, к которым мы привыкли в дипломатии и вообще в нормальном человеческом общении", - подытожил Лавров.
Завтра, 12 ноября, в Париже пройдет очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности вопросы стратегической стабильности в формате 2+2, в котором примут участие Министры иностранных дел и главы Минобороны России и Франции.
Напомним, "Страна" писала о том, что в октябре Париж и Москва подтвердили подготовку к скорой встрече глав МИД нормандской четверки. Такое заявление было сделано после телефонных переговоров Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Однако позже стало известно, что нормандская встреча глав МИД не состоится, поскольку министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отказался от участия в ней. В качестве причины источник "Интерфакса" назыал то, что предложения российской стороны не учли в подготовленном Францией и ФРГ проекте документа ко встрече.