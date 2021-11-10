В четверг, 12 ноября, в Париже состоится Международная конференция по Ливии. Делегации Франции и России на ее полях проведут встречу, в рамках которой обсудят в том числе Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

Во встрече поучаствуют главы министерств иностранных дел и министерств обороны стран.

"Помимо вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, на этой встрече будут обсуждаться политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности, в отношении ситуаций в Украине и в полосе Сахель-Сахара, по которым Франция выразит свою озабоченность из-за действий России", - сказано в сообщении.

Также участники встречи обменяются своими мнениями о региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Афганистане и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, "Страна" писала о том, что в октябре Париж и Москва подтвердили подготовку к скорой встрече глав МИД нормандской четверки. Такое заявление было сделано после телефонных переговоров Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Однако недавно появилась информация о том, что нормандская встреча глав МИД не состоится, поскольку министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отказался от участия в ней.