Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с руководителями МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

В МИД заявили, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" подвергаются искажению.

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом", - говорится в сообщении.

В первом письме от 29 октября 2021 года Лавров сообщает коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках "нормандского формата" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта", - написал Лавров и выслал российский проект "такого документа, который, как нам кажется, отражает реалии и основные задачи мирного процесса".

В следующем письме от 6 ноября Лавров отметил, что получил послание коллег на предложения от 29 октября и остался разочарован им.

В последнем письме, отправленном 16 ноября, глава МИД России заявил, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

"К сожалению, не стало исключением и ваше совместное заявление "В поддержку Украины", сделанное в Брюсселе 15 ноября по итогам встречи с министром иностранных дел Д.Кулебой. В нем вы пригрозили нам некими "последствиями" за якобы предпринимаемые попытки подорвать территориальную целостность Украины, обвинили нас в "очередном отказе" от участия в министерской встрече "нормандского формата", - написал глава МИД РФ. И добавил, что вынужден пойти на нестандартный шаг - предать переписку гласности.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце октября российский МИД передал западным коллегам пожелания по поводу "нормандской" встречи.

Однако уже 8 ноября Лавров отказался от участия во встрече глав МИД стран "нормандской четверки". В российском МИД отказ мотивировали отсутствием прогресса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и нежелании встречаться ради показухи.