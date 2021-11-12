Министры иностранных дел Германии, Франции и Украины проведут встречу в понедельник, 15 ноября. Стороны встретятся в Брюсселе.

Об этом сообщают немецкие СМИ в пятницу, 12 ноября.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отказался от участия во встрече глав МИД стран "Нормандской четверки", которая могла состояться в четверг, 11 ноября. В российском МИД позицию мотивировали отсутствием прогресса Украины по мирному урегулированию. Таким образом, встреча 15 ноября пройдет без России.

Ранее мы писали, что в октябре Париж и Москва подтвердили подготовку к скорой встрече глав МИД нормандской четверки. Такое заявление было сделано после телефонных переговоров Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

А сегодня сообщалось, что в Париже состоится Международная конференция по Ливии. Делегации Франции и России на ее полях проведут встречу, в рамках которой обсудят в том числе Украину.