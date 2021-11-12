Глава МИД России Сергей Лавров в Париже заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде для Донбасса, это будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений.

Министр сказал об этом во время общения с журналистами по итогам парижской Международной конференции по Ливии.

"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: <…> если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер", - сказал Лавров.

Он также призвал французов повлиять на Киев.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", в Париже была весьма представительская встреча. В ней участвовали министры обороны и иностранных дел Франции и России (то есть были и Лавров, и Сергей Шойгу).

Из других заявлений российских представителей можно выделить обещание дать "ассиметричный ответ" на активность НАТО в Чёрном море, отметил канал.

"В общем, ситуация развивается в прежнем направлении - напряжённость растёт", - резюмировала "Политика Страны".

Как писала "Страна", перед визитом во Францию Лавров анонсировал серьезный разговор с Парижем из-за игнорирования европейцами нарушений Киевом Минских соглашений.

Мы также приводили аналогичное словам Лаврова заявление Владимира Путина о том, что принятие закона о переходном периоде будет означать выход Киева из Минских соглашений. Оно прозвучало в августе.