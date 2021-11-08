Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, о чем шла речь во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву касательно Украины.

В субботу CNN сообщило, что Бернс поехал в столицу РФ на встречу с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым якобы, чтобы сделать предупреждение по поводу "перемещения российских войск у границы Украины".

Однако, Сергей Лавров говорил о другом. По его словам, директор ЦРУ в ходе визита в Москву "подтвердил важность выполнения Минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса".

"И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями — на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", — сообщил Лавров на пресс-конференции.

Позже в Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, который на днях приезжал в Москву.

Также "Страна" писала о том, что 5 ноября в Пентагоне уже во второй раз с начала ноября заявили, что отслеживают ситуацию на границе РФ и Украины. По словам представителя американского военного ведомства Джона Кирби, Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных у границ Украины.