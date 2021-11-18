Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который недавно заявил, что роль Москвы во внутриукраинском урегулировании подвергается искажению, сообщил, что эскалация ситуации в Черном море используется Киевом для изображения себя "жертвой российской агрессии".

Об этом Лавров заявил журналистам в четверг по итогам расширенного заседания коллегии ведомства, пишет ТАСС.

"Президент РФ Владимир Путин достаточно четко изложил наши оценки того, что происходит в районе Черного моря. Мы видим сознательные провокации, ситуацию, которую описывали не раз художники, кинематографисты и писатели, в частности, в фильме "Хвост виляет собакой", - отметил министр. - Все, что сейчас происходит, в значительной степени отражает желание киевского режима представить себя жертвой "российской агрессии", которую они то видят, то отрицают".

По словам Лаврова, в Киеве есть политики, включая президента Украины Владимира Зеленского, которые хотели бы "нагнетать страсти" и очень хотели бы "совершить какую-нибудь провокацию, чтобы Россия сорвалась".

"В надежде, как я уже говорил, на принцип, озвученный еще Остапом Бендером: заграница нам поможет", - добавил глава российского МИД.

Напомним, в конце октября российский МИД передал западным коллегам пожелания по поводу "нормандской" встречи, но уже 8 ноября Лавров отказался встречаться с главами МИД стран "нормандской четверки", аргументируя свой отказ отсутствием прогресса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и нежелании встречаться ради показухи.

15 ноября в Брюсселе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси, а главы МИД Франции и Германии призвали Киев и Москву сохранять сдержанность на границе.

Как писала "Страна", французский МИД предупредил Россию о "серьезных последствиях" в случае эскалации в Украине.