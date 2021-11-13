Военно-морские силы Украины провели тренировку типа PASSEX совместно с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

В акватории Черного моря корабли украинских ВМС участвовали в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС Америки, Турции и Румынии.

Также во время тренировки был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Кроме этого, привлекли авиацию американских ВМС – патрульный самолет P-8 “Poseidon” и вертолет.

В сумме в тренировке участвовали семь кораблей. Два из них от украинских ВМС – патрульный катер Славянск и средний десантный корабль Юрий Олефиренко.

В ВМС Украины утверждают, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

Также, как считают в украинских ВМС ВС, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море и совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

Между тем, ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин" Черноморского российского флота вышли в море для контроля за действиями кораблей ВМС США.

Также мы писали о том, что 4 ноября в Чёрное море вошел флагман американского шестого флота штабной корабль USS Mount Whitney для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.

Кроме этого, недавно официальный представитель Минобороны России Конашенкова заявлял о том, что в последние сутки разведывательная авиация НАТО значительно увеличила интенсивность полетов у российских границ в Черноморском регионе.