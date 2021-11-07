Военно-морские силы Соединенных Штатов назвали корабль в честь борца за права ЛГБТ и первого открытого политика-гея в Америке Харви Милка.

Церемония проходила в городе Сан-Диего в штате Калифорния в субботу.

"Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС (Карлосом дель Торо) и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk. Харви был лучом надежды не только для представителей ЛГБТК, но и для всех американцев. Теперь этот корабль станет символом надежды для всего мира", - написал в Твиттере мэр города Тодд Глория.

Племянник Милка Стюарт во время мероприятия уточнил, что его дядя, служивший в военно-морских силах, вынужден был покинуть должность, "потому что был геем".

В связи с этим Стюарт призвал "учить историю", чтобы не повторять ошибок прошлого. В свою очередь, министр ВМС дель Торо добавил, что названия кораблей важны, поскольку "выражают то, что мы как военно-морские силы и как нация ценим", указывается в сообщении Ассошиэйтед Пресс.



В своем релизе ВМС США также рассказали, что Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После того, как Милк ушел с флотской службы, он начал работу в Набсовете Сан-Франциско в 1977 году и стал "первым открытым геем, избранным на пост чиновника в Калифорнии". Однако, в 1978 году Милка убили.

Спустя время, в 2008 году, вышел биографический фильм, посвященный жизни Харви Милка. Главную роль в нем исполнил актер Шон Пенн.

Ранее мы писали о том, что Сенат США в феврале этого года проголосовал за утверждение открытого гея Пита Буттиджича в должности министра транспорта. Политик стал первым представителем ЛГБТ сообщества в администрации США.

Накануне проведения саммита "Крымская платформа" Буттиджич вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновили ребенка. Поэтому вместо него на саммит "Крымской платформы" прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.