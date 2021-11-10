В Министерстве обороны РФ заявили, что в последние сутки разведывательная авиация НАТО значительно увеличила интенсивность полетов у российских границ в Черноморском регионе.

Об этом сказал в видеообращении официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ролик размещен на Ютуб-канале ведомства.

"Российские Вооруженные силы продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе. За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", - сказал Конашенков.

Затем он напомнил, что 9 ноября над акваторией Черного моря радиотехнические средства зенитных ракетных войск ВКС России сопроводили самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.

Также, по его данным, в минувшие сутки российские зенитные ракетные войска над акваторией Черного моря сопроводили три разведывательных самолета государств – членов НАТО:

вылетевший с авиабазы на острове Крит (Греция) стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 30 км;

взлетевший с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовый патрульный самолет P-8А "Посейдон" ВМС США, приближавшийся к государственной границе РФ на расстояние 70 км;

вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, приближавшийся к государственной границе России на 30 км.

Помимо этого, над территорией Украины был засечен стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, приблизившийся к границе России на расстояние около 60 км.

В Минобороны добавили, что российские корабли "Москва" и "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - добавили в ведомстве.

Ранее "Страна" рассказывала, что Россия засекла над Черным морем бомбардировщики США В-1В и связала их появление с подготовкой Киевом войны.

Также приводили сделанное Сергеем Шойгу в конце октября заявление о том, что НАТО стягивает силы к границам России.